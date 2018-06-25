Офтальмологи мобильного отделения принимают пациентов в с. Красноармейское

С 25 по 29 июня отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского работает в Красноармейском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, мобильные комплексы располагаются на территории Красноармейской ЦРБ (с. Красноармейское, ул. Калинина, 76).

На базе комплексов офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различными патологиями органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.

Прием взрослого населения проводится с 9:00 до 14:00 по предварительной записи.

Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.