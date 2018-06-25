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Футбол Спорт

Болельщики из Ульяновска: "Половина пассажиров рейсового автобуса ехала на футбол"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже за пять-шесть часов до начала игры Уругвай - Россия к "Самара Арене" подтягиваются болельщики. Владимир и Антон приехали в Самару из Ульяновска.

"Билеты на матчи чемпионата мира мы покупали еще осенью, на первом этапе продаж. Выбрали Самару как самый близкий город. Посетим игру сборных России и Уругвая, а потом приедем еще и на четвертьфинал", - объясняют свой выбор болельщики.

"Сложнее было взять билеты на маршрутку из Ульяновска в Самару. Этим тоже пришлось озаботиться заранее, - продолжают собеседники Волга Ньюс. - И больше половины пассажиров нашего автобуса ехали в Самару именно на футбол. В Ульяновске есть футбольная команда "Волга", играющая во втором дивизионе. Но, если честно, в городе больше популярен хоккей с мячом".

Владимир и Антон также сказали, что ждут от сборной команды России победы, хотя и не уверены, что нашей команде удастся обыграть Уругвай, и они, скорее, прогнозируют ничью. "Командам из группы В будет проще: они будут знать, кто какое место занял в нашей группе. И, наверно, и Испания, и Португалия в плей-офф хотели бы встретиться именно с Россией, а не с Уругваем", - считают ульяновские болельщики.

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