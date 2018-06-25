16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров и Евгений Дитрих обсудили проект строительства трассы Европа - Западный Китай Дмитрий Азаров дал старт культурно-архитектурному проекту "Модерн в облаках" Посол РФ в Молдавии Фарит Мухамедшин: "Я впечатлен переменами в Самаре" Дмитрий Азаров встретился со Станиславом Черчесовым На базе "Крыльев Советов" сыграли победители чемпионата мира среди детских домов

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Евгений Дитрих обсудили проект строительства трассы Европа - Западный Китай

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 271
Версия для печати

В понедельник, 25 июня, глава региона Дмитрий Азаров встретился с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области.

Дмитрий Азаров и Евгений Дитрих обсудили проект строительства трассы Европа - Западный Китай Дмитрий Азаров и Евгений Дитрих обсудили проект строительства трассы Европа - Западный Китай
Фото: Игорь Казановский

Евгений Дитрих был назначен на должность 18 мая 2018 года, это его первый визит в Самарскую область в качестве министра. Глава региона поблагодарил Евгения Дитриха за то, что тот в первые же недели работы на новой должности нашел возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное отношение к региону и к тем проектам, которые предлагает Самарская область.

"У нас есть целый ряд перспективных предложений для развития транспортной инфраструктуры не только региона и Приволжского федерального округа, но и всей России", - отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона предложил обсудить проекты, которые уже реализуются в регионе.

"Мы рассчитываем, что Самарская область будет всегда находиться на передовых позициях в развитии транспортной инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Евгений Дитрих в своем выступлении отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино, и от того, насколько он развит, очень сильно зависит комфорт и безопасность граждан.

"Самарский регион как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по высшему разряду", - подчеркнул министр.

Евгений Дитрих рассказал, что в Минтрансе уже обсуждался целый ряд проектов по автодорожной инфраструктуре, в частности, проект нового "шелкового пути": "Напомню, в майском указе президента есть указание проработать маршрут трассы Европа - Западный Китай. Трассировка, которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион".

"После окончательного утверждения плана по реализации указа можно будет приступать к работе, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед", - продолжил Евгений Дитрих.

Дмитрий Азаров отметил, что это очень важное решение: "Мы готовы доложить о реализации проекта "Безопасные и качественные дороги", о ходе строительства моста через реку Самару. И, конечно, мы очень заинтересованы в обсуждении этого приоритетного проекта по трассировке магистрали Европа - Западный Китай".

Напомним, системную работу по включению Самарской области в коридор нового "шелкового пути" глава региона начал с первых дней работы в должности. С вопросом о необходимости корректировки транспортной стратегии РФ Дмитрий Азаров обращался к президенту во время его визита в Самару в марте 2018.

Вопрос включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров рассматривался 13 апреля текущего года в рамках Красноярского экономического форума на заседании правительственной комиссии по транспорту, а также на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле этого года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

Аркадий Соларев 05 марта 2018 16:19 Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет

Мария Грамматина 21 февраля 2018 15:56 Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти

А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.

Фото на сайте

В Самаре стартовал "Модерн в облаках"

В Самаре стартовал "Модерн в облаках"

Дмитрий Азаров: "Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!"

Дмитрий Азаров: "Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!"

В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1