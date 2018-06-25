Дмитрий Азаров и Евгений Дитрих обсудили проект строительства трассы Европа - Западный Китай

В понедельник, 25 июня, глава региона Дмитрий Азаров встретился с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области.

Евгений Дитрих был назначен на должность 18 мая 2018 года, это его первый визит в Самарскую область в качестве министра. Глава региона поблагодарил Евгения Дитриха за то, что тот в первые же недели работы на новой должности нашел возможность побывать в Самаре, а также за заинтересованное отношение к региону и к тем проектам, которые предлагает Самарская область.

"У нас есть целый ряд перспективных предложений для развития транспортной инфраструктуры не только региона и Приволжского федерального округа, но и всей России", - отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона предложил обсудить проекты, которые уже реализуются в регионе.

"Мы рассчитываем, что Самарская область будет всегда находиться на передовых позициях в развитии транспортной инфраструктуры, будет регионом, который готов опробовать самые смелые пилотные решения. Мы к этому готовы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Евгений Дитрих в своем выступлении отметил, что Самару без преувеличения можно назвать центром России. Транспорт связывает страну воедино, и от того, насколько он развит, очень сильно зависит комфорт и безопасность граждан.

"Самарский регион как центр сосредоточения транспортных потоков и магистралей, несомненно, должен быть обеспечен транспортными коммуникациями по высшему разряду", - подчеркнул министр.

Евгений Дитрих рассказал, что в Минтрансе уже обсуждался целый ряд проектов по автодорожной инфраструктуре, в частности, проект нового "шелкового пути": "Напомню, в майском указе президента есть указание проработать маршрут трассы Европа - Западный Китай. Трассировка, которая нами подготовлена, проходит как раз через Самарский регион".

"После окончательного утверждения плана по реализации указа можно будет приступать к работе, чтобы транспорт и дорожное хозяйство на территории Самарской области получили новое движение, новый толчок вперед", - продолжил Евгений Дитрих.

Дмитрий Азаров отметил, что это очень важное решение: "Мы готовы доложить о реализации проекта "Безопасные и качественные дороги", о ходе строительства моста через реку Самару. И, конечно, мы очень заинтересованы в обсуждении этого приоритетного проекта по трассировке магистрали Европа - Западный Китай".

Напомним, системную работу по включению Самарской области в коридор нового "шелкового пути" глава региона начал с первых дней работы в должности. С вопросом о необходимости корректировки транспортной стратегии РФ Дмитрий Азаров обращался к президенту во время его визита в Самару в марте 2018.



Вопрос включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров рассматривался 13 апреля текущего года в рамках Красноярского экономического форума на заседании правительственной комиссии по транспорту, а также на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле этого года.