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Александр Фетисов поприветствовал болельщиков из Уругвая

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 июня, у Поющих фонтанов возле бассейна ЦСКА ВВС врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов встретился с послом Республики Уругвай в России Энрике Хуаном Дельгадо Хента и уругвайскими болельщиками.

Через несколько часов на стадионе "Самара Арена" состоится футбольный матч между сборными России и Уругвая. Самарские фанаты и врио вице-губернатора Александр Фетисов встретились с гостями из Республики, чтобы поприветствовать их и пожелать удачи. Специально для уругвайских болельщиков творческие коллективы Самары устроили у ЦСКА ВВС настоящий концерт.

"Дорогие гости из Уругвая, мы вас очень ждали, поэтому встречаем песней, замечательной погодой и Волгой, - сказал Александр Фетисов. - Внимание всего спортивного мира сегодня приковано к Самаре. Поединок обещает быть одним из самых интересных на чемпионате. Мы будем болеть за разные команды, но вместо будем болеть за красивую игру!"

Александр Фетисов напомнил, что это встреча заключительного тура в группе А, и Россия в любом случае проходит дальше, так же как и команда Уругвая.

"Поэтому игра должна быть более раскованной, творческой и интересной, - заметил врио вице-губернатора. - Приятно встречать гостей, когда понимаешь, что твой любимый город к этому готов. Не только инфраструктура готова, но и сами люди".

Посол Республики Уругвай Энрике Хуан Дельгадо Хента отметил важность матча между странами, которые связаны дипломатическими отношениями уже 160 лет.

"В моей стране живет большая община русских. У них есть свой город, и сегодня они также отмечают этот спортивный праздник", - сказал посол.

В Самаре Энрике Хуану Дельгадо Хента очень понравилось.

"Вчера мы прогулялись по городу, и могу сказать, что он удивительный, - сказал посол самарцам. - У вас есть много парков и деревьев - это понравилось в первую очередь. Также у вас очень много исторических мест и памятников".

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