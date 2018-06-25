Свыше 140 кафе и ресторанов Самары будут транслировать матч Россия - Уругвай

Болельщикам, не попавшим в день матча в фанзону, предлагается смотреть трансляцию в ресторанах и кафе. Такую позицию озвучили представители самарской мэрии на еженедельном совещании в понедельник, 25 июня, в преддверии матча Россия - Уругвай.

По словам первого заместителя главы города Александра Карпушкина, матч вызовет повышенный интерес у российских болельщиков. "Мы предполагаем, что желающих посмотреть матч в фанзоне будет очень много. При этом вместимость зоны ограниченна - 17-20 тыс. человек. Те, кто не попадет на площадь, могут спокойно посмотреть трансляцию в ближайших барах и кафе", - сказал Карпушкин.

По информации департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара, на сегодня свыше 140 спортивных баров, ресторанов и кафе подтвердили свои намерения транслировать матчи. В дни проведения всех матчей чемпионата мира по футболу гостей особо ждут рестораны, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.

"Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года", - сообщил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара Александр Андриянов.

Как отметил руководитель департамента торговли и ценовой политики МЭРИТ Самарской области Алексей Софронов, рестораны и кафе активно готовились к встрече болельщиков со всего мира". Многими заведениями специально к чемпионату мира по футболу на время проведения ЧМ-2018 запущены специальные акции, например, за правильно угаданный счет - напиток в подарок и многие другие", - сказал Сафронов.

Напомним, на гостевых, туристических и пешеходных маршрутах в Самаре сегодня размещается 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест. Многие из ресторанов приняли участие в подготовке персонала к приему иностранных гостей: обучили языкам, перевели меню на английский, испанский, немецкие и другие языки. Кроме того, в Самаре открылось несколько десятков новых заведений.