Свыше 140 кафе и ресторанов Самары будут транслировать матч Россия - Уругвай

Болельщикам, не попавшим в день матча в фанзону, предлагается смотреть трансляцию в ресторанах и кафе. Такую позицию озвучили представители самарской мэрии на еженедельном совещании в понедельник, 25 июня, в преддверии матча Россия - Уругвай.
По словам первого заместителя главы города Александра Карпушкина, матч вызовет повышенный интерес у российских болельщиков. "Мы предполагаем, что желающих посмотреть матч в фанзоне будет очень много. При этом вместимость зоны ограниченна - 17-20 тыс. человек. Те, кто не попадет на площадь, могут спокойно посмотреть трансляцию в ближайших барах и кафе", - сказал Карпушкин.
По информации департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара, на сегодня свыше 140 спортивных баров, ресторанов и кафе подтвердили свои намерения транслировать матчи. В дни проведения всех матчей чемпионата мира по футболу гостей особо ждут рестораны, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.
"Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года", - сообщил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации г.о. Самара Александр Андриянов.
Как отметил руководитель департамента торговли и ценовой политики МЭРИТ Самарской области Алексей Софронов, рестораны и кафе активно готовились к встрече болельщиков со всего мира". Многими заведениями специально к чемпионату мира по футболу на время проведения ЧМ-2018 запущены специальные акции, например, за правильно угаданный счет - напиток в подарок и многие другие", - сказал Сафронов.
Напомним, на гостевых, туристических и пешеходных маршрутах в Самаре сегодня размещается 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест. Многие из ресторанов приняли участие в подготовке персонала к приему иностранных гостей: обучили языкам, перевели меню на английский, испанский, немецкие и другие языки. Кроме того, в Самаре открылось несколько десятков новых заведений.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.