Болельщик из Краснодара: "Очень хотел увидеть стадион "Самара Арена"

Болельщик из Краснодара по имени Сергей приехал в Самару не только поддержать сборную России в матче с Уругваем, но и полюбоваться новым стадионом "Самара Арена". Об этом он рассказал корреспонденту Волга Ньюс во время прогулки по городу.

"Самара привлекала меня еще тем, что, по моему мнению, ваш стадион по проекту был вообще изумительный, я восхищался им. Он очень красивый, он самый высокий из стадионов России, даже выше на три метра, чем "Лужники". Хотим сегодня насладиться им в полной мере", - поделился планами Сергей.

Он также отметил, что в Самару приехал уже в третий раз и видит, что город становится только лучше. Последнюю поездку краснодарец посвятил не только футболу, но и прогулкам по местным музеям, например, посетил "Бункер Сталина" и музей "Самара Космическая".