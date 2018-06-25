Более 4 тыс. болельщиков на восьми бесплатных поездах прибыли в Самару на матч Россия - Уругвай

Более 4 тыс. болельщиков на восьми бесплатных поездах прибыли в Самару к матчу между сборными России и Уругвая, который состоится 25 июня.
Как сообщает пресс-служба Транспортной дирекции ЧМ-2018, поезда привезли болельщиков из Москвы, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Саранска. Граждане более чем из 60 стран приехали посмотреть этот важный для России матч.
По завершении матча восемь бесплатных поездов отправятся из Самары в Москву, Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Саранск. Эти поезда перевезут почти 5 тыс. болельщиков. В данных перевозках будут задействованы семь одноэтажных и один двухэтажный поезд.
Большинство пассажиров, приезжающих в Самару к этому матчу, - россияне, а также болельщики из Китая, Англии, Швейцарии и еще 60 других стран.
Порядка 300 болельщиков из Уругвая будут поддерживать свою сборную.
Всего для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов, аккредитованных FIFA, задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тыс. мест.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?