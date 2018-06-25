Болельщики сборной России пожелали команде удачной игры с Уругваем

Российские и иностранные футбольные болельщики "отдали честь" Артему Дзюбе и пожелали сборной России удачи и победы на заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира.

Напомним, матч Россия - Уругвай пройдет в понедельник, 25 июня, на самарском стадионе "Самара-Арена". Начало матча в 18:00.