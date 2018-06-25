Болельщики сборной России пожелали команде удачной игры с Уругваем

Российские и иностранные футбольные болельщики "отдали честь" Артему Дзюбе и пожелали сборной России удачи и победы на заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира.
Напомним, матч Россия - Уругвай пройдет в понедельник, 25 июня, на самарском стадионе "Самара-Арена". Начало матча в 18:00.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?