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Хоккей Спорт

ХК "Ладья" начал подготовку к сезону

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 июня, молодежная команда "Ладья" вышла из отпуска.

Хоккеисты приступили к прохождению медицинского осмотра, после чего начнут тренировки на "земле", сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Глеб Банников, Игорь Кулаков, Арсений Никоноров, Руслан Ялбуев;

Защитники: Даниил Валиуллов, Роман Веремьев, Аяз Габдрахманов, Егор Добродум, Андрей Колягин, Дмитрий Костенко, Дмитрий Пахтусов, Дмитрий Петров, Максим Полевщиков, Глеб Пьянов, Игорь Усманов, Илья Шкибтан;

Нападающие: Иван Агалаков, Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Егор Быстров, Даниил Глухарев, Павел Гришин, Евгений Грошев, Семен Журавлев, Милан Зинатуллин, Семен Кизимов, Владимир Кротов, Константин Кухарев, Леонид Николенко, Егор Плаксин, Станислав Рангаев, Степан Стешенко, Кирилл Торопов, Артем Фролов, Игорь Хлопоткин, Вениамин Цитцер, Максим Цыбин, Артем Якутов.

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