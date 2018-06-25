ХК "Ладья" начал подготовку к сезону

В понедельник, 25 июня, молодежная команда "Ладья" вышла из отпуска.
Хоккеисты приступили к прохождению медицинского осмотра, после чего начнут тренировки на "земле", сообщает официальный сайт клуба.
В понедельник, 25 июня, молодежная команда "Ладья" вышла из отпуска.
Хоккеисты приступили к прохождению медицинского осмотра, после чего начнут тренировки на "земле", сообщает официальный сайт клуба.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Вратари: Глеб Банников, Игорь Кулаков, Арсений Никоноров, Руслан Ялбуев;
Защитники: Даниил Валиуллов, Роман Веремьев, Аяз Габдрахманов, Егор Добродум, Андрей Колягин, Дмитрий Костенко, Дмитрий Пахтусов, Дмитрий Петров, Максим Полевщиков, Глеб Пьянов, Игорь Усманов, Илья Шкибтан;
Нападающие: Иван Агалаков, Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Егор Быстров, Даниил Глухарев, Павел Гришин, Евгений Грошев, Семен Журавлев, Милан Зинатуллин, Семен Кизимов, Владимир Кротов, Константин Кухарев, Леонид Николенко, Егор Плаксин, Станислав Рангаев, Степан Стешенко, Кирилл Торопов, Артем Фролов, Игорь Хлопоткин, Вениамин Цитцер, Максим Цыбин, Артем Якутов.