Жители Чапаевска 26 июня будут отмечать День молодежи

Городской департамент культуры и молодежного развития и городской ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики совместно с городским МЦ "Выбор" приглашают жителей Чапаевска и гостей города на День молодежи.

День молодежи отметят во вторник, 26 июня, в городском сквере им. Чапаева. В программе праздника, который продлится с 17:00 до 21:00, - Фестиваль альтернатив "Молодежь выбирает жизнь", Открытое пространство "Город молодых", дискотека "Краски Холи", фотовыставка "Смотри на жизнь шире", выступление рок-группы "Палата №13" и мастер-классы тренеров ЦАД "Своя территория". Приглашенные гости праздника - школа танца "Бруклин" (Самара) и шоу-программа "Барабаны мира" (Тольятти). Вход свободный.