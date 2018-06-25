Стал известен стартовый состав сборной России на матч со сборной Уругвая, передает корреспондент Волга Ньюс.

Место в воротах займет капитан сборной Игорь Акинфеев. В обороне - воспитанник академии футбола им. Коноплева Илья Кутепов, поигравший за "КС" в начале карьеры Сергей Игнашевич, Юрий Газинский, Федор Кудряшов и Игорь Смольников. В линию полузащиты главный тренер Станислав Черчесов выставил еще одного воспитанника Академии им. Коноплева - Романа Зобнина, Александра Самедова, Дениса Черышева и Алексея Миранчука. На острие атаки - Артем Дзюба.