Стал известен стартовый состав сборной России на матч со сборной Уругвая, передает корреспондент Волга Ньюс.
Место в воротах займет капитан сборной Игорь Акинфеев. В обороне - воспитанник академии футбола им. Коноплева Илья Кутепов, поигравший за "КС" в начале карьеры Сергей Игнашевич, Юрий Газинский, Федор Кудряшов и Игорь Смольников. В линию полузащиты главный тренер Станислав Черчесов выставил еще одного воспитанника Академии им. Коноплева - Романа Зобнина, Александра Самедова, Дениса Черышева и Алексея Миранчука. На острие атаки - Артем Дзюба.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?