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Футбол Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч со сборной Уругвая

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч со сборной Уругвая, передает корреспондент Волга Ньюс.

Место в воротах займет капитан сборной Игорь Акинфеев. В обороне - воспитанник академии футбола им. Коноплева Илья Кутепов, поигравший за "КС" в начале карьеры Сергей Игнашевич, Юрий Газинский, Федор Кудряшов и Игорь Смольников. В линию полузащиты главный тренер Станислав Черчесов выставил еще одного воспитанника Академии им. Коноплева - Романа Зобнина, Александра Самедова, Дениса Черышева и Алексея Миранчука. На острие атаки - Артем Дзюба.   

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