Движение трамваев от "Самара Арены" полностью восстановлено

В Самаре восстановили движение трамвая маршрута S5 от "Самары Арены", сообщает мэрия. Оно было остановлено в 16:45 из-за схода колесной пары трамвая, ехавшего без пассажиров.

В результате происшествия никто не пострадал. Ремонтные службы МП "Трамвайно-троллейбусное управление" устранили неисправность, и к 18:25 движение полностью восстановлено. На доставку болельщиков к стадиону данный инцидент не повлиял, отмечают в горадминистрации.