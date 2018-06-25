Ян Коллер: "Болел за Россию, но Уругвай победил заслуженно"

Игру между Россией и Уругваем посетил в прошлом нападающий "Крыльев Советов" и сборной Чехии Ян Коллер.

"Самара очень изменилась за то время, что я здесь не был, — сказал Ян Коллер. — Появилось много новых красивых зданий, новый аэропорт. Построен новый стадион. Думаю, что "Крылья Советов" будут здорово на нем играть. Я хорошо помню время, проведенное в "Крыльях". В первый год мы играли очень хорошо".

Сейчас Ян Коллер проживает в Монако, а работает в чешской юношеской сборной игроков не старше 18 лет. "Я и тренер, и, если можно так сказать, посол этой команды", — говорит Ян Коллер.

На чемпионате мира Коллер посетит один матч — и он выбрал именно игру в Самаре. "Болел сегодня за Россию, но хорошей игры не вышло. Уругвай победил заслуженно", — считает легендарный нападающий.