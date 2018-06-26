Во вторник, 26 июня, программа на площади им. Куйбышева стартует в 16:00. На сцене выступят группы "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit Box.

Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 26 июня

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей фанфеста развлекут музыкальной программой.

В 18:00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Дании и Франции. С 20 часов — программа с участием групп "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit Box.

В 22:00 стартует игра Нигерия — Аргентина. Команды этих стран выйдут на поле в Санкт-Петербурге.

С 23:50 — диджей-сет, который продлится до 0:45.