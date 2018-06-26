Стартовал опрос общественного мнения о реализации проекта "Безопасные и качественные дороги"

В минувшее воскресенье, 24 июня, стартовал опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.

Опрос проводится в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице, которая является общественной приемной проекта. Участвовать в опросе может любой пользователь социальной сети. Выразить свое мнение можно до 1 июля 2018 года.

Итоги голосования позволят определить, насколько жители агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог.

Напомним, реализация проекта "Безопасные и качественные дороги ведется с 2017 года. В прошлом году в рамках проекта было отремонтировано 107 автодорог регионального и местного значения протяженностью более 135,7 километров.

В 2018 г. в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать 80 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 143,7 км, в том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), в Тольятти - семь участков (13,3 км), в Новокуйбышевске - 12 участков (6,2 км), в Чапаевске - два участка (2,4 км), в Жигулевске - четыре участка (3 км), в Кинеле - восемь участков (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд руб., из которых 1,56 млрд руб. - средства федерального бюджета, 2,6 млрд руб. - средства областного бюджета.

Сейчас во всех населенных пунктах агломерации идет ремонт дорог. На 10 объектах работы уже завершены.

Опросы общественного мнения будут проводиться в группе проекта (vk.com/bkdsamara) ежеквартально.