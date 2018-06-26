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Прокурором Красноярского района назначили Павла Цыбульченко

КРАСНЫЙ ЯР. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом Генпрокурора РФ 25 июня Павла Цыбульченко назначили прокурором Красноярского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Павел Цыбульченко родился в 1978 году. В 2000 г. он закончил Военный университет Минобороны РФ, после чего служил в органах военной прокуратуры.

С 2007 по 2012 г. он был прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в ЦФО (с дислокацией в Москве), с 2012 по 2017 г. - старшим прокурором управления Генпрокуратуры РФ в ЦФО (с дислокацией в Москве). С 2017 г. Цыбульченко занимал должность начальника организационного отдела прокуратуры Самарской области.

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