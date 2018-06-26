Замруководителя ФАС: "Многие показатели по развитию конкуренции в Самарской области уже достигнуты"

Во вторник, 26 июня, состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Андреем Цариковским. Стороны обсуждали вопросы развития конкуренции в Самарской области.

"Позиция ФАС по развитию конкуренции имеет очень серьезное значение и для развития предпринимательства, и для успешного развития экономики в целом", - подчеркнул глава региона. Он также отметил динамичное развитие сотрудничества как с региональным управлением, так и Федеральной антимонопольной службой в целом.

Как рассказал замруководителя ФАС, в настоящее время антимонопольной службой составлен перечень из 41 ключевого показателя развития конкуренции. Он включает в себя практически все сферы и отрасли экономики: здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и ряд других. Из этого списка каждый регион РФ должен выбрать для приоритетного развития не менее 80% (33 рынка).

"Многие показатели по развитию конкуренции в регионе уже достигнуты, - отметил Андрей Цариковский. - У вас хороший уровень конкуренции в образовательной сфере, в социальном обслуживании населения, что особенно приятно. И это не просто очередные показатели: это хорошая работа".

Сегодня в Самарской области уже отобраны 34 приоритетных рынка для развития конкуренции. Такие, например, как рынок услуг дошкольного образования, медицинских услуг, услуг управляющих организаций, услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, розничной торговли на розничных рынках и ярмарках, розничной торговли фармацевтической продукцией и ряд других.

Ключевые показатели развития конкуренции на каждом из них должны быть закреплены в соглашении о взаимодействии между правительством Самарской области и Федеральной антимонопольной службой, подписание которого планируется в июле текущего года.

В ходе встречи не обошли стороной и тему футбола. Андрей Цариковский отметил, что сейчас в Самарской области временно действует другая конкуренция - футбольных команд. Самара - первый город, в котором он по-настоящему почувствовал футбольный праздник, признался заместитель руководителя ФАС.