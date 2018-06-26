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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Важно, чтобы к управлению стадионом пришла эффективная команда"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров стал гостем программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара". В прямом эфире обсудили ряд важных для Самарской области вопросов. Один из них касался наследия чемпионата мира по футболу.

Глава региона напомнил, кроме стадиона "Самара Арена" после мундиаля останется шесть тренировочных полей, на которых будут заниматься детские спортивные школы. К чемпионату в Самаре была спроектирована и проложена новая трамвайная ветка, построено 35 новых магистралей, а также отремонтировано 213 км дорог.

В порядок были приведены сотни фасадов домов и многие медучреждения в Самаре. В больницы поставили более 1300 единиц оборудования, закупили 57 новых автомобилей скорой помощи. Обновился и парк общественного транспорта Самары — были закуплены новые трамваи и автобусы.

"Это то наследие, которое останется после чемпионата мира по футболу и будет служить жителям Самарской области долгие годы", — отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона рассказал о будущем стадиона "Самара Арена". Сейчас объект находится в федеральной собственности, но будет передан региону.

"Очень важно, чтобы к управлению стадионом пришла эффективная команда, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я приглашаю жителей Самарской области принять участие в конкурсном отборе управляющих компаний. Важно, чтобы у будущих управленцев стадионом были креативные идеи. Чтобы кроме спортивной тематики мы могли использовать стадион для проведения симпозиумов, конференций, форумов, фестивалей".

Один из телезрителей поинтересовался, что мешает коммунальщикам и дорожникам также хорошо как во время чемпионата мира работать в другое время.

"Ничто не мешает. Так будет всегда, — пообещал Дмитрий Азаров. — Времена изменились. В Самарской области много чего поменялось, в городе много что поменялось. У города теперь есть заботливая хозяйка — Елена Владимировна Лапушкина. Работая одной командой, мы создаем предпосылки, чтобы было чисто и опрятно. Самые высокие требования предъявляем тем службам и компаниям, которые работают на содержании, на уборке территории. Так будет всегда".

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