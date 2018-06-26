Глава региона пообещал разобраться с перебоями водоснабжения в Смышляевке

Во вторник, 26 июня, во время программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" с участием главы региона Дмитрия Азарова в студию дозвонилась жительница поселка Смышляевка и пожаловалась на проблемы с водоснабжением.

"Летом в поселке проблема с водой. Больше двух недель жалуемся на отсутствие вообще какой-либо воды. Тонкая струйка не всегда есть даже ночью", - сообщила женщина.

"Глава района вместе с представителями министерства энергетики и ЖКХ побывает у вас завтра, совершенно точно, - пообещал Дмитрий Азаров. - Сегодня вечером буду разбираться, в чем дело".

Он отметил, что подобные звонки очень важны: "Люди говорят о проблемах, которых, к сожалению, нет у меня в сводке. Будем с этим разбираться".