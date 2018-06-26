Глава региона пообещал разобраться с перебоями водоснабжения в Смышляевке

Во вторник, 26 июня, во время программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" с участием главы региона Дмитрия Азарова в студию дозвонилась жительница поселка Смышляевка и пожаловалась на проблемы с водоснабжением.
"Летом в поселке проблема с водой. Больше двух недель жалуемся на отсутствие вообще какой-либо воды. Тонкая струйка не всегда есть даже ночью", - сообщила женщина.
"Глава района вместе с представителями министерства энергетики и ЖКХ побывает у вас завтра, совершенно точно, - пообещал Дмитрий Азаров. - Сегодня вечером буду разбираться, в чем дело".
Он отметил, что подобные звонки очень важны: "Люди говорят о проблемах, которых, к сожалению, нет у меня в сводке. Будем с этим разбираться".
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Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.