Дмитрий Азаров: "Мы будем регионом-лидером!"

Во вторник, 26 июня, в эфире программы "Главная тема" глава региона Дмитрий Азаров подробно рассказал о формировании долгосрочной программы развития Самарской области как региона лидера.
Дмитрий Азаров напомнил, что каждый город и муниципальный район губернии при непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепции развития своих территорий. В настоящий момент на стратегических сессиях с участием членов регионального правительства, экспертов и жителей идет активный обмен идеями и предложениями. Каждая муниципальная программа впоследствии послужит основой для разработки долгосрочной концепции развития Самарской области, подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Хочу всех жителей пригласить к активному участию в проектировании будущего своего города и поселка, к проектированию будущего нашего региона. Это важно, потому что каждый из вас является носителем уникальных знаний, у каждого свое видение будущего", - сказал глава региона, добавив, что широкое обсуждение позволит избежать ошибок.
В основе областной стратегии, по словам Дмитрия Азарова, должна лежать идея опережающего развития, лидерства региона.
"Здоровые амбиции, нацеленные на достижение результата, - это то, что нужно нашему региону и нашей стране. Я уверен, что Самарская область всегда себя считала лидером, даже в те моменты, когда мы немного отставали. Лидерство - это состояние души каждого жителя. Мы обязаны быть лидерами, мы обречены на лидерство и мы будем регионом-лидером!" - заявил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.