Дмитрий Азаров: "Мы будем регионом-лидером!"

Во вторник, 26 июня, в эфире программы "Главная тема" глава региона Дмитрий Азаров подробно рассказал о формировании долгосрочной программы развития Самарской области как региона лидера.

Дмитрий Азаров напомнил, что каждый город и муниципальный район губернии при непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепции развития своих территорий. В настоящий момент на стратегических сессиях с участием членов регионального правительства, экспертов и жителей идет активный обмен идеями и предложениями. Каждая муниципальная программа впоследствии послужит основой для разработки долгосрочной концепции развития Самарской области, подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Хочу всех жителей пригласить к активному участию в проектировании будущего своего города и поселка, к проектированию будущего нашего региона. Это важно, потому что каждый из вас является носителем уникальных знаний, у каждого свое видение будущего", - сказал глава региона, добавив, что широкое обсуждение позволит избежать ошибок.

В основе областной стратегии, по словам Дмитрия Азарова, должна лежать идея опережающего развития, лидерства региона.

"Здоровые амбиции, нацеленные на достижение результата, - это то, что нужно нашему региону и нашей стране. Я уверен, что Самарская область всегда себя считала лидером, даже в те моменты, когда мы немного отставали. Лидерство - это состояние души каждого жителя. Мы обязаны быть лидерами, мы обречены на лидерство и мы будем регионом-лидером!" - заявил Дмитрий Азаров.