Глава региона: "Благоустройство территорий будет вестись только с учетом мнения жителей"

Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" рассказал о ходе реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на территории губернии.
Дмитрий Азаров напомнил, что в этом году на реализацию этой программы выделяется 1,119 млрд руб., из которых 573 млн - федеральные средства.
"На благоустройство дворов и общественных пространств выделяются значительные деньги по всей России. Важно, что федеральные средства выделяются для решения даже не региональных вопросов, а задач местного значения. Делается это по прямому поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, поскольку на высшем уровне есть понимание того, насколько важно для населения нашей страны жить в комфортных условиях", - сказал глава региона.
В Самарской области только в этом году в порядок приведут 394 дворовые территории. "В этой работе у нас задействованы практически все муниципалитеты региона. Жители сами выбрали дворы и общественные пространства, которые будут приведены в порядок, и эта работа будет продолжена и в следующем году. Вместе с людьми отберем пространства, которые будут благоустроены", - пообещал Дмитрий Азаров.
Отдельно глава региона отметил проект реконструкции набережной Волги в Октябрьске. "Этот проект стал победителем федерального конкурса для малых городов и исторических поселений и получит дополнительное финансирование. Я рад, что в Октябрьске будет реконструирована набережная. Победа в конкурсе - свидетельство того, что могут сделать креативные идеи и совместная работа жителей", - сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.