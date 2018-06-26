Выпускников Кировского района Самары поздравили во Дворце творчества

Во вторник, 26 июня, в самарском "Дворце творчества" (ДК им. Литвинова) чествовали лучших выпускников Кировского района Самары. Более десяти лет этот праздник в районе отмечают по инициативе председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова.
В этом году на торжество пригласили 148 учеников, которые закончили школу с отличием или получили 100 баллов на ЕГЭ, а также их педагогов и родителей. Самый большой в городе, Кировский район традиционно лидирует по числу золотых медалистов, "стобалльников" и победителей олимпиад.
"Сегодня ваши успехи и достижения - это гордость для всей школы, для учителей и родителей, - говорит Виктор Сазонов. - Впереди вас ждут чудесные студенческие годы. Это время открытий и достижений, время интереснейшей учебы и активного отдыха, время мечтаний и свершений. Уверен, что какую бы профессию вы ни выбрали в будущем, ваши способности, усердие, трудолюбие и целеустремленность откроют перед вами большие перспективы".
Праздник был организован при поддержке депутата государственной думы Виктора Казакова и депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Награды и подарки получили лучшие выпускники и педагоги Лицея авиационного профиля №135, гимназий №№ 1 и 133, Дневного пансиона-84, вечерней школы №8, школы-интерната №71, школы "Кадет" №95, школ №№ 32, 34, 38, 47, 50, 72, 73, 77, 79, 86, 96, 98, 99, 101, 106, 112, 117, 128, 147, 150, 157, 162 и 168.
"Мне как выпускнице школы №162 Кировского района особенно приятно быть на этом празднике, - подчеркнула депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. - Наш район славится замечательными школами и учителями. И ваш сегодняшний успех - это результат большой работы и вас, и ваших педагогов, и ваших родителей".
Замглавы администрации Кировского района Самары Ольга Сафонова порадовалась, что каждый год в районе много медалистов и "стобалльников", и пожелала ребятам быть искренними при выборе будущей профессии.
"А я хочу поздравить выпускников не только от имени депутатского корпуса городской думы, но и от всех производственных коллективов нашего района, - сказал председатель совета депутатов Кировского района Самары Александр Киреев. - От коллективов РКЦ "Прогресс", завода "Авиакор", металлургического завода и десятков других предприятий, которые ждут вас у себя в качестве грамотных специалистов".
Кстати, среди лучших выпускников района оказалось много ребят, выбравших технические специальности. Выпускник Лицея авиационного профиля Дмитрий Горлов прислушался к совету родителей и выбрал физико-математическое направление подготовки. "Перешел из другой школы в Лицей, стал участвовать в олимпиадах, добиваться успехов, и все мне в этом активно помогали, - вспоминает Дмитрий. - Несколько лет подряд был призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, много раз был призером городских соревнований".
Профильную математику и физику выбрали и выпускники школы №150 Максим Маскин и Игорь Трошейкин. Максим собирается поступать в технический вуз - Самарский университет или в СамГТУ, а Игорь присматривается к поступлению в ПГУТИ, либо в другой университет на специальность по прикладной информатике.
Дарья Найденова из школы №50 также чувствует себя будущим техническим специалистом и выбирает факультеты в Самарском университете или в СамГТУ - куда пройдет по баллам.
"Замечательно, что нас, лучших учеников района, так торжественно поздравляют, - улыбается выпускница школы №147 Дарья Некипелова. - Это запоминается на всю жизнь. В нашем классе три золотые медалистки, я одна из них. Собираюсь поступать на филологический факультет Самарского университета, очень люблю русский язык и хочу заниматься русской филологией".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)