Выпускников Кировского района Самары поздравили во Дворце творчества

Во вторник, 26 июня, в самарском "Дворце творчества" (ДК им. Литвинова) чествовали лучших выпускников Кировского района Самары. Более десяти лет этот праздник в районе отмечают по инициативе председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова.

В этом году на торжество пригласили 148 учеников, которые закончили школу с отличием или получили 100 баллов на ЕГЭ, а также их педагогов и родителей. Самый большой в городе, Кировский район традиционно лидирует по числу золотых медалистов, "стобалльников" и победителей олимпиад.

"Сегодня ваши успехи и достижения - это гордость для всей школы, для учителей и родителей, - говорит Виктор Сазонов. - Впереди вас ждут чудесные студенческие годы. Это время открытий и достижений, время интереснейшей учебы и активного отдыха, время мечтаний и свершений. Уверен, что какую бы профессию вы ни выбрали в будущем, ваши способности, усердие, трудолюбие и целеустремленность откроют перед вами большие перспективы".

Праздник был организован при поддержке депутата государственной думы Виктора Казакова и депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Награды и подарки получили лучшие выпускники и педагоги Лицея авиационного профиля №135, гимназий №№ 1 и 133, Дневного пансиона-84, вечерней школы №8, школы-интерната №71, школы "Кадет" №95, школ №№ 32, 34, 38, 47, 50, 72, 73, 77, 79, 86, 96, 98, 99, 101, 106, 112, 117, 128, 147, 150, 157, 162 и 168.

"Мне как выпускнице школы №162 Кировского района особенно приятно быть на этом празднике, - подчеркнула депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. - Наш район славится замечательными школами и учителями. И ваш сегодняшний успех - это результат большой работы и вас, и ваших педагогов, и ваших родителей".

Замглавы администрации Кировского района Самары Ольга Сафонова порадовалась, что каждый год в районе много медалистов и "стобалльников", и пожелала ребятам быть искренними при выборе будущей профессии.

"А я хочу поздравить выпускников не только от имени депутатского корпуса городской думы, но и от всех производственных коллективов нашего района, - сказал председатель совета депутатов Кировского района Самары Александр Киреев. - От коллективов РКЦ "Прогресс", завода "Авиакор", металлургического завода и десятков других предприятий, которые ждут вас у себя в качестве грамотных специалистов".

Кстати, среди лучших выпускников района оказалось много ребят, выбравших технические специальности. Выпускник Лицея авиационного профиля Дмитрий Горлов прислушался к совету родителей и выбрал физико-математическое направление подготовки. "Перешел из другой школы в Лицей, стал участвовать в олимпиадах, добиваться успехов, и все мне в этом активно помогали, - вспоминает Дмитрий. - Несколько лет подряд был призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, много раз был призером городских соревнований".

Профильную математику и физику выбрали и выпускники школы №150 Максим Маскин и Игорь Трошейкин. Максим собирается поступать в технический вуз - Самарский университет или в СамГТУ, а Игорь присматривается к поступлению в ПГУТИ, либо в другой университет на специальность по прикладной информатике.

Дарья Найденова из школы №50 также чувствует себя будущим техническим специалистом и выбирает факультеты в Самарском университете или в СамГТУ - куда пройдет по баллам.

"Замечательно, что нас, лучших учеников района, так торжественно поздравляют, - улыбается выпускница школы №147 Дарья Некипелова. - Это запоминается на всю жизнь. В нашем классе три золотые медалистки, я одна из них. Собираюсь поступать на филологический факультет Самарского университета, очень люблю русский язык и хочу заниматься русской филологией".