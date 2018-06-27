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Происшествия

У жителя области на посту ДПС изъяли 300 кг мороженой сопы

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: http://astrakhan.fishretail.ru

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, на днях инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ и ДПС ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области при проведении досмотра автомобиля на мобильном посту ДПС была обнаружена партия мороженной сопы общим весом 300 кг.

Рыбу перевозил гражданин, проживающий в Самарской области, однако он не смог предоставить каких-либо документов, подтверждающих качество и безопасность груза. В результате вся продукция была направлена на утилизацию и уничтожена в соответствии с действующим законодательством.

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