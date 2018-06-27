У жителя области на посту ДПС изъяли 300 кг мороженой сопы

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, на днях инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ и ДПС ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области при проведении досмотра автомобиля на мобильном посту ДПС была обнаружена партия мороженной сопы общим весом 300 кг.
Рыбу перевозил гражданин, проживающий в Самарской области, однако он не смог предоставить каких-либо документов, подтверждающих качество и безопасность груза. В результате вся продукция была направлена на утилизацию и уничтожена в соответствии с действующим законодательством.
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Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.