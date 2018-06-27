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Футбол Спорт

Стадион "Самара Арена" получил "зеленый" сертификат

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стадион "Самара Арена" успешно прошел экологическую сертификацию, сообщает пресс-служба ФГУП "Спорт-Инжиниринг" ("Спорт-Ин").

Зеленый стандарт "РУСО. Футбольные стадионы", по которому осуществлялась сертификация, разработан ведущими специалистами Ассоциации "Национальный центр зеленого строительства", а также международными специалистами при поддержке АНО "Оргкомитет Россия 2018". Он создан специально для сертификации футбольных стадионов Чемпионата мира 2018.

Базовые документы зеленого стандарта "РУСО. Футбольные стадионы" официально одобрены FIFA.

Основные требования футбольного зеленого стандарта включают следующие разделы:

  • охрана окружающей среды и экологическая безопасность;
  • энергосбережение и энергоэффективность;
  • рациональное использование водных ресурсов;
  • экологические характеристики материалов и обращение с отходами;
  • качество архитектурных решений и планировки территории, а также комфортность стадиона для его посетителей.

По результатам обследований, которые начались задолго до Чемпионата и достигли пика интенсивности в первые месяцы 2018 г., стадиону по каждому из нескольких десятков индикаторов присваивалось определенное количество баллов.Лидером рейтинга стал стадион в Волгограде, набравший 404 балла, второе место у "Ростов Арены" (391 балл), а третье у "Екатеринбург АренЫ" (390 баллов). Самарский стадион "Самара Арена" набрал 362 балла и стал пятым в рейтинге.

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