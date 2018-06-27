РЛС пятого поколения поступила на вооружение подразделений под Самарой

Универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ "Противник-ГЕ" поступила на вооружение подразделений противовоздушной обороны в Самарской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
РЛС предназначена для контроля пространства, обнаружения, определения координат (азимут, дальность, высота), скорости и траектории полета воздушных целей на больших дальностях и высотах с высокой разрешающей способностью. Станция работает в условиях интенсивного радиопротиводействия при работе в составе автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, сил быстрого реагирования и системы управления воздушным движением.
Локатор РЛС способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства — до нескольких сотен километров.
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