Вход на стадион "Самара Арена" 28 июня откроется в 15.00

В четверг, 28 июня, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Сенегала и Колумбии.

На игре ожидается присутствие около 20 тыс. болельщиков сборной Колумбии. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00.

Гостей стадиона перед матчем развлекут аниматоры, для болельщиков подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA.

Приобрести продукцию можно за наличные деньги или используя карту VISA.

Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой. Там же установлены спортивные развлечения — робот-вратарь, зона для текбола — игра за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также в спортивной зоне есть настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно для всех. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.

Для входа на стадион "Самара Арена" обязательно необходимо иметь действительный билет и паспорт болельщика (FAN ID). Распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч. Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре. Билет нельзя получить на стадионе в день проведения матча.

Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона "Самара Арена" с 14.00. Проезд в них в день матча бесплатный.