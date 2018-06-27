ДТП с машиной полиции и иномаркой затруднило движение на ул. Мичурина в Самаре

В среду, 27 июня, утром в районе пересечения улиц Мичурина и Владимирской произошло столкновение полицейской "Нивы" и автомобиля Mitsubishi Lancer. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По предположению свидетеля, до ДТП оба автомобиля ехали по ул. Мичурина со стороны ул. Полевой. Иномарка двигалась первой, а полицейская машина за ней. И в районе перекрестка с ул. Владимирской оба автомобиля начали разворачиваться через трамвайные пути, чтобы ехать обратно.

В итоге Mitsubishi Lancer успел развернуться полностью и оказался на первой полосе ул. Мичурина в направлении ул. Полевой. А водитель полицейской "Нивы" полностью развернуться не успел и врезался в заднюю часть иномарки, встав при этом поперек проезжей части.

В результате полицейский внедорожник полностью перегородил движения по первой и половине второй полосы ул. Мичурина.

Из-за ДТП на ул. Мичурина затруднилось движение по направлению "в город". Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.