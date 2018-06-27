ДТП с машиной полиции и иномаркой затруднило движение на ул. Мичурина в Самаре

В среду, 27 июня, утром в районе пересечения улиц Мичурина и Владимирской произошло столкновение полицейской "Нивы" и автомобиля Mitsubishi Lancer. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.
По предположению свидетеля, до ДТП оба автомобиля ехали по ул. Мичурина со стороны ул. Полевой. Иномарка двигалась первой, а полицейская машина за ней. И в районе перекрестка с ул. Владимирской оба автомобиля начали разворачиваться через трамвайные пути, чтобы ехать обратно.
В итоге Mitsubishi Lancer успел развернуться полностью и оказался на первой полосе ул. Мичурина в направлении ул. Полевой. А водитель полицейской "Нивы" полностью развернуться не успел и врезался в заднюю часть иномарки, встав при этом поперек проезжей части.
В результате полицейский внедорожник полностью перегородил движения по первой и половине второй полосы ул. Мичурина.
Из-за ДТП на ул. Мичурина затруднилось движение по направлению "в город". Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.