Экс-капитан сборной Уругвая Диего Лугано: "Я в восторге от Самары!"

Бывший капитан сборной Уругвая по футболу Диего Лугано, прилетевший болеть за сборную своей страны в Самару, рассказал, что ему нравится в городе на Волге больше всего.

Футболист прилетел в Самару в воскресенье вечером, но от общения с прессой в Курумоче отказался. Однако в более неформальной обстановке, в Zombie bar, с удовольствием поделился своими впечатлениями о городе.

"Мне нравится Россия! Мне нравится Самара: тут очень красивые девушки, набережная, сам город. Я в восторге от того, как тут здорово!", - сказал Лугано.

Футболист вместе со всеми болельщиками сборной Уругвая пел и танцевал до самого утра.