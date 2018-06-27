Экс-капитан сборной Уругвая Диего Лугано: "Я в восторге от Самары!"

Бывший капитан сборной Уругвая по футболу Диего Лугано, прилетевший болеть за сборную своей страны в Самару, рассказал, что ему нравится в городе на Волге больше всего.
Футболист прилетел в Самару в воскресенье вечером, но от общения с прессой в Курумоче отказался. Однако в более неформальной обстановке, в Zombie bar, с удовольствием поделился своими впечатлениями о городе.
"Мне нравится Россия! Мне нравится Самара: тут очень красивые девушки, набережная, сам город. Я в восторге от того, как тут здорово!", - сказал Лугано.
Футболист вместе со всеми болельщиками сборной Уругвая пел и танцевал до самого утра.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?