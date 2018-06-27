В Самаре с колумбийцами танцевали под Шакиру и дали им леща

В среду, 27 июня, корреспондент Волга Ньюс отправилась на самарскую набережную, чтобы поприветствовать болельщиков из Колумбии, прибывших в наш город на матч своей сборной с командой Сенегала.

В лучших традициях русского гостеприимства гостей положено чем-то угостить, а что может быть лучше и аутентичнее для Самары, чем сушеная волжская рыба. Оценить угощение было предложено Рону и Карлосу, которые пристроились в тени на набережной и уже лакомились вареной кукурузой. Рон сразу оценил вкус волжского леща по достоинству, а вот Карлос проявил снисхождение к закуске лишь когда услышал, что русские мужчины кушают ее с пивом. Следом от колумбийцев поступил закономерный вопрос о том, где можно попробовать местное пиво и как оно называется. Слово "Жигулевское" почти привело Рона в отчаяние, но сокращение марки напитка до "Жигуль" сразу легло на язык.



Еще одна пара туристов — Карлос и Луиса — рассматривали местные сувениры на ярмарке "Город мастеров", когда корреспондент Волга Ньюс пригласила их танцевать под песню колумбийской поп-звезды Шакиры. Зарубежные гости были весьма грациозны и дали мастер-класс как танцевать правильно.