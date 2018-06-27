Главе региона представили главного судебного пристава Самарской области

В среду, 27 июня, главе региона Дмитрию Азарову представили нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - главного судебного пристава Самарской области Закира Муратова.

Заместитель директора ФССП - заместитель главного судебного пристава РФ Владимир Воронин представил Закира Муратова как опытного специалиста, который прошел путь от рядового сотрудника до заместителя руководителя УФССП России по Калужской области, затем работал на различных должностях и в центральном аппарате ФССП. В последние пять лет занимал должность руководителя УФССП России по Тульской области.

Владимир Воронин рассказал, что директором ФССП новому руководителю поставлены задачи работать на исполнение решений судов, работать в целом на Россию. "Отдельное направление - работать на бюджет области, обеспечивать его наполняемость. С учетом опыта работы Закира Муратова, я думаю, все должно получиться", - отметил заместитель директора.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что власти региона традиционно работают в очень тесном взаимодействии со всеми федеральными службами. "И сейчас есть ощущение именно командной работы, работы на результат", - отметил он.

Глава региона высказал понимание того, что ресурсы у службы судебных приставов часто ограниченны, особенно если это связано с какими-то материальными затратами (демонтаж незаконных объектов, транспортировка и прочее). Но власти региона нацелены здесь на совместную работу, готовы помогать и подстраховывать.

"Надеюсь, что и вы, Владимир Васильевич, поддержите нового руководителя дополнительными ресурсами, подкрепите возможностями для того, чтобы работа строилась результативно буквально с первых дней", - сказал Дмитрий Азаров.

В качестве первоочередных задач для УФССП глава региона предложил выявить наиболее сложные, проблемные к исполнению решения. Владимир Воронин подтвердил, что именно такая установка и была дана новому главному судебному приставу области: определить болевые точки, подготовить по ним конкретные предложения и обсудить их с руководством области.

В заключение встречи Дмитрий Азаров отметил, что в процессе подготовки к чемпионату мира была достигнута полная мобилизация всех служб, ведомств, всех ветвей и органов власти - и муниципальной, и региональной, и федеральной: "И только это позволило создать условия для подготовки региона к проведению чемпионата мира, для наведения порядка. Такую командную мобилизацию, которая в этот сложный период произошла, необходимо сохранить".