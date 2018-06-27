Главе региона представили главного судебного пристава Самарской области

В среду, 27 июня, главе региона Дмитрию Азарову представили нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - главного судебного пристава Самарской области Закира Муратова.
Заместитель директора ФССП - заместитель главного судебного пристава РФ Владимир Воронин представил Закира Муратова как опытного специалиста, который прошел путь от рядового сотрудника до заместителя руководителя УФССП России по Калужской области, затем работал на различных должностях и в центральном аппарате ФССП. В последние пять лет занимал должность руководителя УФССП России по Тульской области.
Владимир Воронин рассказал, что директором ФССП новому руководителю поставлены задачи работать на исполнение решений судов, работать в целом на Россию. "Отдельное направление - работать на бюджет области, обеспечивать его наполняемость. С учетом опыта работы Закира Муратова, я думаю, все должно получиться", - отметил заместитель директора.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что власти региона традиционно работают в очень тесном взаимодействии со всеми федеральными службами. "И сейчас есть ощущение именно командной работы, работы на результат", - отметил он.
Глава региона высказал понимание того, что ресурсы у службы судебных приставов часто ограниченны, особенно если это связано с какими-то материальными затратами (демонтаж незаконных объектов, транспортировка и прочее). Но власти региона нацелены здесь на совместную работу, готовы помогать и подстраховывать.
"Надеюсь, что и вы, Владимир Васильевич, поддержите нового руководителя дополнительными ресурсами, подкрепите возможностями для того, чтобы работа строилась результативно буквально с первых дней", - сказал Дмитрий Азаров.
В качестве первоочередных задач для УФССП глава региона предложил выявить наиболее сложные, проблемные к исполнению решения. Владимир Воронин подтвердил, что именно такая установка и была дана новому главному судебному приставу области: определить болевые точки, подготовить по ним конкретные предложения и обсудить их с руководством области.
В заключение встречи Дмитрий Азаров отметил, что в процессе подготовки к чемпионату мира была достигнута полная мобилизация всех служб, ведомств, всех ветвей и органов власти - и муниципальной, и региональной, и федеральной: "И только это позволило создать условия для подготовки региона к проведению чемпионата мира, для наведения порядка. Такую командную мобилизацию, которая в этот сложный период произошла, необходимо сохранить".
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.