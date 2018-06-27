Из ТЦ "Вавилон" эвакуировали людей

В самарском ТЦ "Вавилон" на ул. Ульяновской, 18 эвакуировали 250 человек. Об этом сообщает ria.ru.

По данным агентства, людей выводили из здания из-за загоревшегося пожарного шкафа и указателя направления эвакуации.

Пострадавших нет.