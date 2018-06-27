Самарский велосипедист Максим Гоголев выиграл Кубок России по маунтинбайку

В Челябинской области прошли всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку. На старт соревнований вышли 200 участников.

В результате выступления на пяти этапах многодневной гонки победителем Кубка России среди мужчин стал Максим Гоголев (Самарская область), опередивший Павла Прядеина (Самарская область). У женщин победу праздновала Оксана Рыбакова (Москва). На втором месте - Лилия Прядеин (Самарская область), сообщает министерство спорта Самарской области.