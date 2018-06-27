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Самарский велосипедист Максим Гоголев выиграл Кубок России по маунтинбайку

ЧЕЛЯБИНСК. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Челябинской области прошли всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку. На старт соревнований вышли 200 участников.

В результате выступления на пяти этапах многодневной гонки победителем Кубка России среди мужчин стал Максим Гоголев (Самарская область), опередивший Павла Прядеина (Самарская область).

У женщин победу праздновала Оксана Рыбакова (Москва). На втором месте - Лилия Прядеин (Самарская область), сообщает министерство спорта Самарской области.

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