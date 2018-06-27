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Суды Происшествия

Экс-начальника ОЭБ и ПК Сызрани осудили за превышение полномочий

СЫЗРАНЬ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 июня, в Сызранском горсуде вынесли приговор бывшему начальнику отделения ОЭБ и ПК МУ МВД России "Сызранское" Руслану Биктайрову и Алексану Халилову.

Напомним,  в центр коррупционного скандала Руслан Биктайров попал в 2017 году. Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области и ОРЧ СБ областного ГУ МВД.

В итоге выяснилось: в 2014 г. житель Сызрани организовал незаконную игорную деятельность. Чтобы избежать ответственности, он решил подкупить силовиков, пообещав начальнику ОЭБиПК МУ МВД России "Сызранское" за бездействие 10% от выручки игровых клубов. Биктайров согласился и, по подсчетам следователей, с февраля по июнь 2014 г. получил не менее 140 тыс. рублей.

Он же оказался замешан в темной истории с контрафактной водкой. В ночь с 15 на 16 июня 2016 г. он согласовал доступ на спецстоянку для грузового автомобиля, на котором оттуда должны были вывезти фальсифицированный алкоголь. В ночь с 15 на 16 июля 2016 г. Халилов организовал вывоз этого алкоголя - не менее 33 тыс. бутылок общим объемом более 16 тыс. литров. И это при том, что эксперты признали поддельную водку "Царская охота" опасной для жизни и здоровья человека.

Задержали полицейского в итоге 18 мая 2017 года. Окончательное обвинение уже в 2018 г. предъявили по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и по ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)").

Алексану Халилову, которого задержали как организатора перевозки контрафактного алкоголя, обвинение предъявили по ст. 238 УК РФ ("Перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

В мае 2018 г. Биктайров и Халилов оказались на скамье подсудимых.

С начала следствия Биктайров вины не признавал. Но перед рассмотрением дела экс-правоохранитель согласился с обвинением, чтобы получить меньший срок, который при рассмотрении дела в особом порядке не превышает двух третей от санкции по вменяемой статье.

"19 июня уголовное дело по обвинению Халилова прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, - сообщили в пресс-службе Сызранского городского суда. - Дело Биктайрова рассмотрено в особом порядке, приговором от 26 июня он признан виновным по обеим статьям обвинения, окончательное наказание ему назначено в виде трех лет и двух месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. и лишением на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и рядом других ограничений".

Приговор Руслану Биктайрову в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Гид потребителя

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