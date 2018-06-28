На самарском вокзале приехавших на матч колумбийцев встречал русский медведь

В среду, 27 июня, колумбийских болельщиков, прибывших в Самару на поезде, на железнодорожном вокзале встретил русский медведь. Компанию ему составила корреспондент Волга Ньюс, которая расспросила гостей об их первых впечатлениях от России.

На вопрос много ли туристы успели увидеть в нашей стране медведей, они в один голос утверждали, что этот первый. А впечатления от России у туристов самые лучшие: "Мы любим Россию! Мы любим Самару!", - повторяли колумбийцы.

В способах размещения в нашем городе гости из Латинской Америки оказались непритязательны. Некоторые из них, как, например, Пабло, просто поставили палатки прямо на берегу Волги.

И хоть вода в реке показалась гостям "немного холодной", они с удовольствием купаются и гуляют по пляжу. "Я люблю Самару! Это очень красивый город. У вас потрясающая погода. Волга - невероятная! А еще мне очень нравится ваш пляж", - признался Пабло.