На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре выступит британский диджей Пол Окенфолд

В четверг, 28 июня, на площади Куйбышева пройдут трансляции двух матчей групповых этапов и сыграет диджей из Великобритании Пол Окенфолд.

Фестиваль болельщиков начнет свою работу в этот день в 16:00. До начала первой трансляции на сцену фан-зоны выйдут баянист Дмитрий Храмков, а также ВИА "Синяя птица".

В 18:00 — прямое включение со стадиона "Самара Арена", где сразятся сборные Сенегала и Колумбии. После финального свистка — выступление группы "Экватор и Абель" и шоу-балета "Шарм".

В 20:40 — за пульт встанет легенда электронной трансовой музыки Пол Окенфолд.

В 22:00 — на огромном экране начнется трансляция из Калининграда, где сыграют Англия и Бельгия.

По окончании матча в 23:50 — часовой диджей сет.