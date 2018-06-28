На "Самара Арене" пройдет решающий матч группового этапа ЧМ-2018

В четверг, 28 июня, на чемпионате мира по футболу будут сыграны матчи последнего дня группового этапа. "Самара Арена" примет один из самых интересных матчей дня — поединок группы Н между сборными Сенегала и Колумбии.

После сыгранных матчей в группе Н лидируют команды Сенегала и Японии. У обеих сборных по четыре очка. У Колумбии — три очка. У сборной Польши, которая при жеребьевке была маткой группы, 0 очков и нет шансов на продолжение борьбы на чемпионате. В последнем туре Польша встретится с Японией на "Волгоград Арене", а в Самаре сыграют Сенегал и Колумбия. Начало игр в 18 часов по самарскому времени.

Сборная Сенегала на сегодня осталась единственной надеждой Африканской конфедерации футбола на ЧМ-2018 после вылета из турнира команд Египта, Марокко и Нигерии. Сборная Туниса проведет еще один матч 28 июня с командой Панамы, но представители африканского севера досрочно лишились шансов на прохождение в 1/8 финала. Сенегал же эти шансы сохраняет, причем в матче с Колумбией он будет играть с позиции лидера группы.

В 1970-е гг. знаменитый бразильский футболист Пеле прогнозировал, что к концу XX века африканская команда станет чемпионом мира. Но этого не произошло. Пока лучшими достижениями африканцев остаются четвертьфиналы: до этой стадии доходили сборная Камеруна на ЧМ-1990, сборная Сенегала на турнире 2002 г. и Гана в 2010 году.

При всем при том большинство игроков африканских сборных выступают в сильнейших европейских клубных чемпионатах. Почему они не добиваются успехов на национальном уровне? Версий множество, как-то отсутствие футбольной инфраструктуры, взаимоотношения внутри команд, политические вопросы или даже коррупция. Еще одной причиной может быть отсутствие местных тренеров. Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе, капитан той самой сборной Сенегала в 2002 г., — самый молодой и единственный чернокожий из всех тренеров сборных на ЧМ-2018. Он как раз продвигает идею о том, что Африке нужны свои тренерские кадры. Под его руководством в России сенегальцы одержали победу над Польшей — 2:1 и сыграли вничью с Японией — 2:2. И получили хорошую возможность выйти в 1/8 финала.

Свои голы сенегальцы отмечают танцами. Видео с танцами игроки записывают и во время тренировок.

А у сборной Колумбии, пожалуй, самые танцующие болельщики. Гости Самары провели в нашем городе мастер-класс по зумбе и приняли участие в танцевально-карнавальном шествии по улице Куйбышева.

Ожидается, что "Самара Арену" посетят 20 тыс. колумбийцев. Уже за сутки до матча ребят и девушек в желтых футболках можно было встретить во всех районах Самары.

Футбол в Колумбии чрезвычайно популярен. А болельщики склонны проявлять очень сильные эмоции. В 1994 г. фанаты — а возможно, члены преступных синдикатов, — совершили убийство защитника Андреса Эскобара, который на чемпионате мира забил гол в собственные ворота.

Впрочем, с тех пор подобных жесткостей со стороны колумбийцев не наблюдалось. В России болельщики сборной Колумбии оставляют наилучшие впечатления у жителей всех городов, где играет команда.

На прошлом чемпионате мира Колумбия под руководством аргентинского тренера Хосе Пекермана дошла до четвертьфинала. В этом году, сохранив тренера и всех звезд в составе, она намерена повторить успех. Правда, этому может помешать поражение в первом матче от Японии, когда с 3-й минуты Колумбия играла в меньшинстве. Но затем был разгром Польши — 3:0. Чтобы превзойти японцев, колумбийцам нужно будет обязательно брать три очка в матче с Сенегалом.