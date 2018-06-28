В крупном ДТП под Сызранью один человек погиб и еще четыре пострадали

В четверг, 28 июня, в первой половине дня на одной из трасс в Сызранском районе, по предварительным данным, фура столкнулась с трактором "Беларусь" и грузовиком ГАЗ-66, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно в ДТП один человек погиб и еще четыре получили различные травмы. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.