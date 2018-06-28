Житель Красноярского района получил условный срок за пять спиленных сосен

Красноярский районный суд рассмотрел уголовное дело Владимира Ляпина. Мужчину признали виновным в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в начале октября 2017 г. Ляпин незаконно спилил пять сосен на территории Шиланского участкового лесничества Красноярского лесничества, относящихся к категории защитных лесов. Лесному фонду РФ был причинен ущерб более 1 млн рублей.
Суд назначил мужчине год лишения свободы условно с испытательным сроком год и штраф 300 тыс. рублей.
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