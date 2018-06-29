Фестиваль болельщиков в Самаре взял выходной

В пятницу, 29 июня, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева работать не будет. Об этом сообщают организаторы ЧМ-2018 в Самаре.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева не работает. Отдыхаем от футбола, а на выходных — снова к нам!", — такое сообщение появилось на официальной странице организаторов накануне.