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Дмитрий Азаров: "Самарцы заново влюбились в свой город"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 июня, глава региона Дмитрий Азаров заявил, что поддерживает идею сделать улицу Куйбышева в Самаре пешеходной в выходные дни.

Дмитрий Азаров: "Самарцы заново влюбились в свой город" Дмитрий Азаров: "Самарцы заново влюбились в свой город"
Фото: Андрей Савельев

Накануне с таким предложением к главе региона в социальной сети обратился житель города.

"Знаю, что такая практика во многих городах существует. И если желание горожан будет, мы будем понимать, что большинство людей идею поддерживают, я считаю, это нормально. Тем более, город преобразился не только внешне. Изменились сами люди, их отношение к родному городу. Они, мне кажется, посмотрели на него другими глазами, и заново в него влюбились", — сказал Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, опыт ЧМ-2018, его развлекательная часть, достойна того, чтобы использовать его в будущем.

"Думаю, сегодня это движение уже не остановить. Я знаю большое количество творческих и танцевальных коллективов, готовых радовать своим искусством, вовлекать людей на регулярной основе. Мы создадим для этого условия", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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