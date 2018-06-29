Дмитрий Азаров: "Самарцы заново влюбились в свой город"

В четверг, 28 июня, глава региона Дмитрий Азаров заявил, что поддерживает идею сделать улицу Куйбышева в Самаре пешеходной в выходные дни.
Накануне с таким предложением к главе региона в социальной сети обратился житель города.
"Знаю, что такая практика во многих городах существует. И если желание горожан будет, мы будем понимать, что большинство людей идею поддерживают, я считаю, это нормально. Тем более, город преобразился не только внешне. Изменились сами люди, их отношение к родному городу. Они, мне кажется, посмотрели на него другими глазами, и заново в него влюбились", — сказал Дмитрий Азаров.
По словам главы региона, опыт ЧМ-2018, его развлекательная часть, достойна того, чтобы использовать его в будущем.
"Думаю, сегодня это движение уже не остановить. Я знаю большое количество творческих и танцевальных коллективов, готовых радовать своим искусством, вовлекать людей на регулярной основе. Мы создадим для этого условия", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.