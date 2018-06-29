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Глава региона: "Благодаря гостям из Колумбии и Сенегала, в Самаре атмосфера карнавала"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 июня, после матча ЧМ-2018 между Сенегалом и Колумбией глава региона Дмитрий Азаров приехал на фестиваль болельщиков на площади им. В.В. Куйбышева.

Глава региона: "Благодаря гостям из Колумбии и Сенегала, в Самаре атмосфера карнавала" Глава региона: "Благодаря гостям из Колумбии и Сенегала, в Самаре атмосфера карнавала"
Фото: Андрей Савельев

После победы латиноамериканцев на "Самара Арене" (0:1) площадь им. В. В. Куйбышева превратилась в желтое, по цвету формы сборной Колумбии, море. Гости из Южной Америки не стеснялись выражать свои эмоции от выхода национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира. Пока одни пели песни в честь сборной и следили за игрой Англии и Бельгии, другие увлеченно гоняли в футбол с самарскими мальчишками. В момент приезда Дмитрия Азарова счет товарищеской встречи на самой большой площади Европы был 1:1.

"В городе абсолютно праздничная атмосфера, атмосфера карнавала, — оценил происходящее в фан-зоне и центре города глава региона. — Наши замечательные гости из Колумбии и Сенегала внесли свой колорит в этот праздник не только своей игрой, которая сегодня была настоящей битвой, но и тем, что болельщики вышли на улицы и радуются красоте нашего города и погоде, установившейся в Самаре. Радуются красавице Волге".

Также Дмитрий Азаров отметил, что обсудил организацию матча на "Самара Арене" с послами Сенегала и Колумбии, которые, по его словам, восторженно отозвались об организации ЧМ-2018 в России, и в Самаре в частности.

Дипломаты высказали уверенность, что благодаря чемпионату мира между регионами государств вполне возможно установление партнерских отношений.

"Мы видим перспективы сотрудничества в разных сферах, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Например, в образовании — у нас в регионе есть крупные вузы, которые представляют интерес для студентов из этих стран. У нас мощная промышленность, великолепная культура, которая также вызывает интерес. Уверен, это все является основой для делового и развлекательного туризма".

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