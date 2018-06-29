Глава региона: "Благодаря гостям из Колумбии и Сенегала, в Самаре атмосфера карнавала"

В четверг, 28 июня, после матча ЧМ-2018 между Сенегалом и Колумбией глава региона Дмитрий Азаров приехал на фестиваль болельщиков на площади им. В.В. Куйбышева.
После победы латиноамериканцев на "Самара Арене" (0:1) площадь им. В. В. Куйбышева превратилась в желтое, по цвету формы сборной Колумбии, море. Гости из Южной Америки не стеснялись выражать свои эмоции от выхода национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира. Пока одни пели песни в честь сборной и следили за игрой Англии и Бельгии, другие увлеченно гоняли в футбол с самарскими мальчишками. В момент приезда Дмитрия Азарова счет товарищеской встречи на самой большой площади Европы был 1:1.
"В городе абсолютно праздничная атмосфера, атмосфера карнавала, — оценил происходящее в фан-зоне и центре города глава региона. — Наши замечательные гости из Колумбии и Сенегала внесли свой колорит в этот праздник не только своей игрой, которая сегодня была настоящей битвой, но и тем, что болельщики вышли на улицы и радуются красоте нашего города и погоде, установившейся в Самаре. Радуются красавице Волге".
Также Дмитрий Азаров отметил, что обсудил организацию матча на "Самара Арене" с послами Сенегала и Колумбии, которые, по его словам, восторженно отозвались об организации ЧМ-2018 в России, и в Самаре в частности.
Дипломаты высказали уверенность, что благодаря чемпионату мира между регионами государств вполне возможно установление партнерских отношений.
"Мы видим перспективы сотрудничества в разных сферах, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Например, в образовании — у нас в регионе есть крупные вузы, которые представляют интерес для студентов из этих стран. У нас мощная промышленность, великолепная культура, которая также вызывает интерес. Уверен, это все является основой для делового и развлекательного туризма".
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.