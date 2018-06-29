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Общество

МЧС предупреждает о низкой температуре воды в реках и озерах Самарской области

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС по Самарской области предупреждает жителей и гостей и региона о сохраняющейся низкой температуре воды в реках и озерах губернии. Переохлаждение во время купания может стать причиной трагедии.

Также, по данным ведомства, несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоемах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, алкогольное опьянение.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

  • не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы;
  • купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями;
  • внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде;
  • не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать;
  • не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии;
  • не заплывайте далеко от берега — рассчитывайте силы на обратный путь;
  • старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;
  • проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой;
  • если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега;
  • не купайтесь в одиночку;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное — не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам.

Если случилась судорога:

  • если рядом есть люди — позовите их на помощь;
  • постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока возможно задерживать дыхание;
  • при продолжении судорог — до боли щипайте пальцами мышцу;
  • после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Если вы захлебнулись водой:

  • не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
  • прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
  • затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
  • восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
  • при необходимости позовите людей на помощь.

Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти других, если самостоятельно они этого сделать не могут.

Если вы увидели тонущего человека:

  • привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите "Скорую помощь" и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;
  • спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;
  • если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;
  • если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой;
  • если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов "изо рта в рот" и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.

Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро:

  • проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
  • путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
  • после этого уложите пострадавшего на спину, при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

Гид потребителя

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