Новый детский сад на ул.Ташкентской оборудуют лифтом

Департамент градостроительства Самары определил подрядчика, который скорректирует проектную документацию по строительству детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Победителем аукциона стал ООО "Куйбышевский промстройпроект".
Предусмотрено строительство четырехэтажного здания садика. Подрядчику необходимо скорректировать проект в части обеспечения доступа маломобильных граждан на все этажи детского сада, в том числе оборудовать здание пассажирским лифтом для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) и обеспечить тактильную адаптацию лифта.
Кроме того, нужно увеличить ясельные группы с двух до четырех (без увеличения общего количества мест).
Согласно конкурсной документации площадь земельного участка составляет 8,8 тыс. кв. метров.
Вместимость дошкольного учреждения составляет 12 групп на 240 мест:
- от 1 года до 2 лет — 20 чел. (1 группа);
- от 2 лет до 3 лет — 20 чел. (1 группа);
- от 3 лет до 4 лет — по 20 чел. (4 группы);
- от 4 лет до 5 лет — по 20 чел. (2 группы);
- от 5 лет до 6 лет — по 20 чел. (2 группы);
- от 6 лет до 7 лет — по 20 чел. (2 группы).
Дошкольное учреждение рассчитано на полный рабочий день (12 часов в день) пребывания детей с организацией приема пищи и дневным сном.
Согласно аукционной документации, начало строительства садика планируется уже в 2018–2019 годах.
Стоимость контракта — 1,2 млн рублей.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.
Для своевременного обнаружения утечек в трубопроводах необходимо использовать плановые обследования с помощью течеискателя, лучше - корреляционного. Тогда крупных аварий с отключениями можно избежать.
А государство не хитрит? Спихнуло старый жилфонд людям, которые все за свои деньги меняют и ремонтируют. Теперь деньги на капремонт собирают, и ещё мы дорогой ремонт выбираем! А как должно быть? Быстро отштукатурить и алга? И весь этот разговор только о повышении платы, только деньги Беня!