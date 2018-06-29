Новый детский сад на ул.Ташкентской оборудуют лифтом

Департамент градостроительства Самары определил подрядчика, который скорректирует проектную документацию по строительству детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Победителем аукциона стал ООО "Куйбышевский промстройпроект".

Предусмотрено строительство четырехэтажного здания садика. Подрядчику необходимо скорректировать проект в части обеспечения доступа маломобильных граждан на все этажи детского сада, в том числе оборудовать здание пассажирским лифтом для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) и обеспечить тактильную адаптацию лифта.

Кроме того, нужно увеличить ясельные группы с двух до четырех (без увеличения общего количества мест).

Согласно конкурсной документации площадь земельного участка составляет 8,8 тыс. кв. метров.

Вместимость дошкольного учреждения составляет 12 групп на 240 мест:

от 1 года до 2 лет — 20 чел. (1 группа);

от 2 лет до 3 лет — 20 чел. (1 группа);

от 3 лет до 4 лет — по 20 чел. (4 группы);

от 4 лет до 5 лет — по 20 чел. (2 группы);

от 5 лет до 6 лет — по 20 чел. (2 группы);

от 6 лет до 7 лет — по 20 чел. (2 группы).

Дошкольное учреждение рассчитано на полный рабочий день (12 часов в день) пребывания детей с организацией приема пищи и дневным сном.

Согласно аукционной документации, начало строительства садика планируется уже в 2018–2019 годах.

Стоимость контракта — 1,2 млн рублей.