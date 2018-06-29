Глава региона провел в Сергиевске совещание по устойчивому развитию сельских территорий

В пятницу, 29 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова в Сергиевске прошло совещание по вопросу реализации областной программы, направленной на устойчивое развитие сельских территорий.

Строительство жилья, создание новых рабочих мест, обеспечение современной социальной инфраструктуры — главные составляющие устойчивого развития сельских территорий.

Реализацию государственной программы с одноименным названием могли завершить еще в 2017 г., передав ее исполнения в отраслевые министерства. Однако тогда в защиту комплексного подхода выступил профильный комитет Совета Федерации, возглавляемый в то время Дмитрием Азаровым. В дискуссиях с Правительством РФ сенаторам удалось отстоять необходимость ее продления.

Задача региональных и муниципальных властей — использовать потенциал и возможности программы на 100%.

"Мы должны стать регионом-лидером, чтобы в федеральных министерствах понимали — здесь нет проблем с заявочной документацией, здесь нет проблем с отчетностью, здесь в самые сжатые сроки справятся с любой задачей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона заметил, что, например, в 2018 году Самарская область получит из федерального бюджета 139,5 млн руб. на реализацию программы, а республика Башкортостан — 430 млн рублей.

"Недоработки власти отражаются на качестве жизни людей, — заявил Дмитрий Азаров. — Я с этим мириться не буду".

Глава региона предложил обсудить проблемные моменты и конкретные меры, которые помогут с ними справиться.

И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Роман Некрасов рассказал, что в общей сложности с 2014 года на реализацию программы было выделено более 3 млрд руб., из них 40% — это средства из федерального бюджета, 60% — из регионального. По объему финансирования область занимает четвертое место в ПФО.

Расходы на программу составляют около 10% от общих расходов минсельхоза региона и касаются практически всех аспектов развития сельских территорий.

Также на совещании выступили главы Сергиевского и Кинельского районов, руководители успешных сельхозпредприятий области. Среди предложений, подержанных главой региона, были инициативы по софинансированию из регионального бюджета проектных работ, особенно связанных с затратным объектами дорожной и коммунальной инфраструктуры. Также прозвучало предложение разработать механизм частичной компенсации расходов сельхозпроизводителям, которые возводят в сельской местности жилье для своих сотрудников.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Александр Живайкин предложил активнее привлекать региональные министерства в качестве соисполнителей государственной программы. По его мнению, такой опыт в случае с министерством транспорта привел к положительному результату — чиновники стали более ответственно подходить к выполнению программы, возросло количество ремонтируемых дорог в рамках ее реализации.

Дмитрий Азаров также обратил внимание присутствующих, что со следующего года софинансирование из регионального бюджета не будут получать инфраструктурные проекты, которые не связаны со стратегиями развития муниципалитетов.

"Сейчас проходят стратегические сессии, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил подготовить в недельный срок проект решения с учетом всех прозвучавших предложений.