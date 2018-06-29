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Губернатор Власть и политика

Сергиевские аграрии рассказали главе региона о посевной кампании

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил сельскохозяйственные угодья в Сергиевском районе.

Фото: Юлия Рубцова

Здесь предприятие "Агро-Альяс" на территории 6 тыс. га выращивает озимую пшеницу, подсолнечник и чечевицу. ООО "Агро-Альяс" также имеет собственный завод по производству масла. Всего в активе предприятия 6 комбайнеров, а на полях работают около 40 человек.

Дмитрий Азаров посетил одно из полей предприятия и поинтересовался, какой урожай в Агро-Альянсе" ожидают в этом году. Главе региона назвали цифру в 40-45 ц/га.

"Почему так мало?", — поинтересовался Дмитрий Азаров. Ему объяснили, что в этом году не рассчитали количество азотных удобрений для полей.

"Ждем от вас урожай", — сказал глава региона.

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