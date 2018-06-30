Колумбиец провел в Самаре танцевальный флешмоб

Самарские поклонники программы Zumba вместе с колумбийским инструктором этой популярной фитнес-программы Петером Каррено танцевали на футбольном поле.

В Самару болеть за футбольную команду Колумбии приехал известный колумбийский инструктор программы Zumba® Петер Каррено. В ожидании мачта колумбиец не только изучил достопримечательности Самары, но и познакомился с самарскими поклонниками программы ZUMBA. Вместе они провели танцевальный флешмоб на футбольную тему.

"Футболом сейчас болеют все, и даже зумбисты. Потому мы собрались на стадионе, чтобы своими танцами поддержать футболистов и всех болельщиков", — говорит организатор мероприятия, официальный инструктор программы Zumba® Анастасия Любина.

До этого Петер Каренно побывал в Москве и Казани, где тоже проводил мастер-класс и флешмоб на улицах города.

Отзываясь о Самаре, колумбиец отметил, что был поражен рекой Волга. Подобного он не видел нигде. Также Петер Каррено отметил, что в губернии действительно очень красивые девушки. Высокие, с выразительными глазами и доброжелательные в общении с приезжими гостями.