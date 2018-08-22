Вступил в силу приговор стороннику "ИГ" из Самары, собиравшемуся взорвать машину с полицейскими

Во вторник, 21 августа, апелляционным определением Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ оставлен без изменения приговор Приволжского окружного военного суда от 8 мая, вынесенный 21-летнему Владимиру Тарасову, планировавшему взорвать автомобиль с полицейскими, забрать их оружие и совершать теракты. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным УФСБ по Самарской области, гражданин России, неофит Владимир Тарасов был задержан их сотрудниками в результате оперативно-боевого мероприятия 21 февраля 2017 г. в пос. Усть-Кинельском Кинельского района. Ранее молодого человека завербовали в интернете эмиссары запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения террористического акта в отношении правоохранительных структур региона.

"Установлено, что пособники данной террористической организации из Дагестана перевели Тарасову 20 тыс. руб. на приобретение находящихся в свободной продаже компонентов для изготовления взрывного устройства, а взрывотехники "ИГ" из Сирии прислали ему соответствующие инструкции", — сообщают в УФСБ по Самарской области.

Дома у Тарасова силовики изъяли изготовленное с использованием средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы.

"Со слов Тарасова, он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность, — поясняют в УФСБ по Самарской области. — Приурочить свои действия он хотел к "Дню защитника отечества" для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны своих зарубежных покровителей, ролики которых в изобилии присутствовали на изъятых у Тарасова смартфонах".

Правоохранители также уточняют, что Тарасов ранее попадал в поле зрения органов безопасности как член религиозно-экстремистской ячейки, деятельность которой пресечена ФСБ России в апреле 2016 года. Тогда, в нелегальном молельном доме в пос. Красный Пахарь были задержаны ее главари и участники, там же было обнаружено и уничтожено значительное количество взрывчатых веществ. А Тарасова приговорили за размещение в интернет материалов террористического характера к штрафу. Но от террористических намерений он не отказался.

Органы безопасности своевременно получили сведения о подготовке Тарасовым террористического акта и пресекли его деятельность. Готовящийся терракт удалось предотвратить.

Кроме того, силовики установили, что Тарасов вовлекал в террористическую деятельность местных жителей, используя специально созданные им аккаунты в социальных сетях.

В итоге в отношении Тарасова следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за незаконное изготовление взрывных устройств по ч.1 ст. 223.1 УК РФ. В ходе оперативного сопровождения расследования силовики получили данные, на основании которых в декабре 2017 г. — январе 2018 г. в отношении Тарасова возбудили уголовные дела о покушении на теракт по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, содействие террористической деятельности по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, публичные призывы к террористической деятельности по ч. 2 ст. 205.2 и участие в деятельности террористической организации по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

8 мая Приволжский окружной военный суд признал Тарасова виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с запретом права заниматься деятельностью в интернете на три года и взысканию в доход государства 150 тыс. рублей.

21 августа Верховный Суд РФ оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу.