В Самарской области открылась ХХ Поволжская агропромышленная выставка

В среду, 22 августа, в поселке Усть-Кинельский начала работу ХХ Поволжская агропромышленная выставка. Крупнейший сельскохозяйственный форум региона проводится при поддержке областного правительства, а с 2008 года имеет федеральный статус и информационно поддерживается Министерством сельского хозяйства России.

С приветственным словом к участникам и гостям выставки во время торжественной церемонии открытия обратился глава Самарской области Дмитрий Азаров.

"Выставка уже имеет свою историю и стала наглядной иллюстрацией достижений агропромышленного комплекса нашего региона", - сказал руководитель области. Глава региона добавил, что с каждым годом Поволжский агрофорум становится привлекательнее не только для компаний и хозяйств из Самарской области, но и других регионов и ближнего зарубежья.

Действительно, за годы проведения выставка завоевала высокий авторитет как на общероссийском уровне, так и среди иностранных участников. Заняв достойное место в системе информационного и инновационного обеспечения АПК России, Поволжская агропромышленная выставка ежегодно собирает более 300 представителей сельскохозяйственного сектора и более 50 тысяч гостей.

О значимости самарского сельскохозяйственного форума в масштабах страны говорилось и в приветственной телеграмме заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.

"За эти годы Поволжская агропромышленная выставка приобрела славу крупнейшего в ПФО форума, на площадке которого представляют свои достижения холдинги, компании и сельские территории и фермерские хозяйства не только Самарской области, но и соседних регионов и ближнего зарубежья. У этого масштабного форума богатая история, замечательные традиции. С каждым годом программа выставки становится все более насыщенной, а экспозиция шире и разнообразнее, что отражает динамичные позитивные тенденции, которые набирают силу в отечественном АПК. Сегодня перед агропромышленным комплексом стоят основополагающие задачи, среди которых- привлечение крупных инвесторов для реализации ряда масштабных проектов. Убежден, что ХХ Поволжская агропромышленная выставка пройдеет успешно, продемонстрирует возможности и достижения АПК и послужит стартовой площадкой для перспективных проектов и инициатив", - зачитал приветствие вице-премьера директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами Минсельхоза РФ Игорь Козубенко.

Дмитрий Азаров в продолжение слов Алексея Гордеева добавил: те задачи, которые ставятся сегодня главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, федеральным правительством, жителями региона, крайне важны именно в агропромышленном комплексе.

"Мы должны обеспечить продовольственную безопасность, создать условия, чтобы продукты на столах самарцев были качественными и свежими", - подчеркнул глава региона. Руководитель области добавил, что сейчас в Самарской губернии формируется долгосрочная стратегия развития. В частности, в рамках Поволжской агровыставки проводится стратегическая сессия, посвященная развитию села.

"Федеральное правительство, региональные власти многое делают для того, чтобы на селе появлялись новые технологии, создавались новые рабочие места, чтобы жить на селе становилось комфортнее и уютнее, каждый житель села мог в полной мере реализовать свои таланты и свои возможности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Тематика выставки охватывает все отрасли агропромышленного комплекса. Работа форума, который продлится до 24 августа, организована по тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, научное и информационное обеспечение и многие другие.

Сразу после церемонии открытия Дмитрий Азаров посетил многочисленные площадки и пообщался с представителями как крупных сельскохозяйственных холдингов, так и небольших фермерских хозяйств.

Украшением выставки и настоящим хитом среди ее посетителей, по традиции, становятся павильоны сельских районов губернии. Именно на "самарскую ВДНХ" в Усть-Кинельский со всей области приезжают гости, многие из которых вообще не имеют никакого отношения к агропрому. Посмотреть есть на что: в павильонах, оформленных с местным колоритом, посетителей встречают творческие коллективы, можно попробовать традиционную для того или иного района кухню или приобрести экологически чистые продукты. Ассортимент огромен: десятки сортов хлеба, молочных и колбасных продуктов, всевозможные напитки и многое, многое другое.

Дмитрий Азаров посетил все 27 павильонов, обговорил с фермерами и представителями местных властей возможности реализации их продукции на территории области в целом.

Сразу после посещения Поволжской агропромышленной выставки Дмитрий Азаров принял участие в региональной стратегической сессии "Новая жизнь села".