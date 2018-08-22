За взятку в 300 тыс. руб. задержан начальник Новокуйбышевской колонии №3

В среду, 22 августа, сотрудники УФСБ России по Самарской области и оперативники из отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области задержали начальника ИК-3, расположенной в Новокуйбышевске.
Первым об операции сообщил в Twitter советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн: "Час назад сотрудники УФСБ задержали с поличным при получении взятки в 300 тысяч рублей начальника исправительной колонии N3 (г. Новокуйбышевск) Гурьянова. Деньги предназначались за условно-досрочное освобождение одного из осужденных".
В пресс-службе регионального УФСИН эту информацию уже подтвердили. "По данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - прокомментировали в ведомстве.
Возможно, речь будет идти о нескольких эпизодах коррупции, пока до конца не ясно, сколько осужденных могли слышать требования о передаче денег за УДО.
На момент публикации полковник внутренней службы Андрей Гурьянов по-прежнему значился начальником ИК №3 УФСИН России по Самарской области. В заведении содержатся заключенные, приговоренные к отбыванию срока в условиях строгого режима.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....