Денисов и Антон провели первую тренировку в составе "Крыльев Советов"

После матча с "Локомотивом" "Крылья Советов" провели восстановительную тренировку, а затем получили один выходной день. В среду, 22 августа, команда собралась на клубной базе и начала подготовку к матчу с красноярским "Енисеем".

Тренировка была интенсивной и продолжалась около полутора часов. Занятие включало в себя беговые упражнения и двухсторонку. Первую тренировку в составе "Крыльев" провели Паул-Виорел Антон и защитник Виталий Денисов, прибывший в Самару рано утром. Также в занятии участвовал уругвайский защитник Агустин Рохель, прибывший в расположение команды ранее. Приступил к тренировкам в общей группе форвард Максим Канунников, восстановившийся от повреждения. По индивидуальной программе занимается полузащитник Срджан Мияйлович, вернувшийся в Самару после операции. Жозе Надсон также восстанавливается после повреждения, полученного в матче против "Ростова".

Матч 5-го тура РПЛ "Енисей" - "Крылья Советов" состоится в Тюмени на стадионе "Геолог" 27 августа и начнется в 18:30 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер". Игра молодежного первенства состоится накануне в Красноярске и начнется в 10:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.